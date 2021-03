Aga juba laupäeval oli tal kurk kipitanud. Kaja imes kurgupastille ning askeldas varakevadises aias. Mõte liikus sanatooriumis olnud kriisikoosolekule, kus arutati, kas uus koroonaviirus võiks hakata hotelli tegevust mõjutama. Üks meditsiinitöötaja oli märkinud, et see on tõsine asi. Reedel puhastati kogu maja desovahenditega üle, klientidele seati välja hoiatav info.