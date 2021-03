Rõuge vald ei pelga suurobjektide tarbeks laenu võtta

Arutelude käigus jõuti ühisele meelele, et üksnes Mõniste koolimaja soojustamine ei anna sellist energia- ja rahalist säästu kui soojustamine koos sobiva küttesüsteemiga. Praegune õliküttel põhinev lahendus on kallis just püsikulusid arvestades ning kuna kütteõli tuleb importida, võib tänases keerulises maailmas tekkida tõsiseid tarneprobleeme ja hinnakõikumisi. Seetõttu soovitaksegi, et projekteerija pakuks lisaks soojustusele välja ka energiatõhusa ja väikeste püsikuludega küttelahenduse nii koolimajale kui üle tee asuvale rahvamajale. Viimane kuulub tehniliselt koolihoonete kompleksi ja seal leiavad aset kehalise kasvatuse saalitunnid, peotantsutunnid ning kooli üritused.