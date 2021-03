Monika Rogenbaum: koroona pani tõsiselt proovile

On jaanuari keskpaik, külm varahommik. Kell on alles 6.30, aga telefon teeb juba kõva häält. Kõne töökaaslaselt – tema koroonatest on osutunud positiivseks. Maailm jääb hetkeks justkui seisma. Õhus on vaid suur küsimus: mida see tegelikult meie hooldekodule tähendab? Aga kolleeg räägib edasi, mina tardunult kuulamas. Ütleb, et ei saa töökaaslasi tööle sõidutada.