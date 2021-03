Tartust tuuakse Võrru ravile need koroonapatsiendid, kes ei vaja intensiivravi. «Tagame haigele hapniku kontsentratsiooni ja juurdevoolu ning sellega tulevad päris paljud haigusest välja,» selgitas Vask. «Aga nad on siin sees paar nädalat. Kui tavaliselt on keskmine haiglavoodis viibimise aeg siseosakonnas seitse päeva, siis kroonaosakonnas on see enamasti topelt.»