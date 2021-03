«Nagu eelmisel aastal, siis ka seekord on tunnustusprogrammis osalejate arv piiratud, mistõttu tuleb programmi pürgijatel läbida mitu uut etappi,» ütles Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuht Nele Punnar.

Tunnustusprogramm on analüüsiprotsess, mis aitab hea kooli või hea lasteaia mudelist lähtuva eneseanalüüsi toel märgata ja aru saada, milliseid teadlikke valikud teha, et oma haridusasutust arendada.

Tänavuses programmis on palju panustatud osalejatele veebipõhise toe pakkumisele. Ühe suurema uuendusena on kõigile huvilistele koostatud analüüsi kirjutamist toetavad e-kursused «Sissejuhatus väärtusarendusse» ja «Sissejuhatus kooli/lasteaia väärtusarenduse analüüsi». Kursustele registreerumine on avatud 8. märtsist.