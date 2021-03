Setomaa vallas alustas tööd uus sotsiaalosakonna juht

Maarika on 1989. aastal lõpetanud Räpina Keskkooli ja siis ei olnud Eestis sotsiaaltööd veel olemas. „Läksin oma eesti keele õpetaja soovitusel Tartu Ülikooli eesti filoloogiat õppima,“ räägib Maarika. Setomaa valla tegemistega on ta seotud varasemast ajast.

Marika on töötanud sotsiaalnõunikuna endistes Värska ja Ahja vallas ning sotsiaaltööjuhina Värska Sanatooriumi rehabilitatsioonimeeskonnas. Ühe perioodi oma elust on ta töötanud Päästeametis ennetustööspetsialistina, korraldades päästjatega erinevaid ohutusalaseid koolitusi töötutele, eakatele, lastele ja puuetega inimestele.

Maarika elab Räpinas, mitte väga kaugel Setomaast. Tema esimene põhjalikum kokkupuude ja edasine seos Setomaaga sai alguse 2002. aastal, kui ta tuli Värska valda tööle sotsiaalnõunikuna. Endise Värska valla piiridest väljapool olevate praeguse Setomaa valla osade Mikitamäe ja Meremäega oli tal võimalus tutvuda Päästeametis ennetustööd tehes, kui käidi „Kodu tuleohutuks“ projekti raames kodusid külastamas ja suitsuandureid paigaldamas ning ohutusalaseid koolitusi tegemas. „Sellest ajast on jäänud palju häid mälestusi setodest, setode kultuurist, traditsioonidest ja kogu Setomaast,“ nendib Maarika. „Minu pere lemmikuks on Setomaa ilusad seene- ja marjametsad.“

Maarika on EELK Räpina Miikaeli koguduse liige ja vabatahtlik töötegija ning kuulub ka vabatahtlike päästjate ridadesse.

Maarikal on kaks täiskasvanud last ja kolm lapselast. „Vanaema staatus on rõõm minu päevades ja võimalusel iga vaba hetke sisustaja,“ ütleb Maarika.