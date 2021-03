«Me ootame volikogu esimehelt, et meie valla esimene inimene oskab suhelda, on arenemis- ja õppimisvõimeline, on objektiivne ja omab enesekriitikat. Me ei hinda Aigar Kalki inimesena, vaid juhina, kelle õppimisoskusest sõltub 5500 Rõuge valla inimese käekäik. Ei rohkem ega vähem ole meil täna arutelul,» ütles opositsiooni nimel ettekande teinud Tiit Niilo.