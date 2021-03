Ehituspoed avasid piiranguajaks hoovimüügi

«Tere, mis on teie tellimus?» küsib Espak Võru kaupluse parklas auto juurde astunud kaupluse töötaja. Hommikust peale käib siin ehitus- ja kodukaupade müük põhimõttel, et klient ei pea autost väljuma.

Kõik ülejäänud kauplused peavad jääma suletuks. Kaubelda tohib üksnes viisil, kus klient ei sisene kauba kättesaamiseks ettevõtte müügisaali. Kaupu võib müüa ja väljastada üksnes kaupluse välitingimustes asuval müügi- või väljastusalal ning kaubanduskeskuse katuse all asuval parkimisalal luues sinna väljastuspunkti niinimetatud drive-in. Väljaspool müügisaali kaupade üleandmisel tuleb kliente hajutada, näiteks märkida väljastuspunkti järjekorras maha kahemeetrised vahemaad. Soovitav on kasutada kullervedu või e-kaubandust.

Väliturgudele piirangud ei laiene. Väliturg on ka selline, kus on katus kohal. Siseruumides, näiteks väikestes suletud majakestes turul on lubatud ainult toidu müük. Õues avatud lettides on lubatud ka muude asjade müük.