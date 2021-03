Päästeteenistuse medali pälvis Antsla komandopealik Toomas Sloog, kes alustas päästealal Antslas töötamist juba 2000. aastal. Alguses päästja, siis meeskonnavanemana ja alates 2006. aastast juba komandopealikuna. Sloog tunnistas, et tunnustus oli suur üllatus. «Eks see motiveerib veel paremini tööd tegema kui enne. Ega tunnustuste pärast tööd tee, aga motivatsiooni tõstab ikkagi.»

Sloog on lõpetanud Sisekaitseakadeemia päästekooli spetsialisti erialal. Tema teeneid Antsla päästekomando arendamisel ja kogukonna turvalisuse kasvatamisel hinnatakse kõrgelt ning neid on märganud kolleegid ja koostööpartnerid Antsla komando tööpiirkonnast.

2019. aasta oktoobritormi järel oli Sloog kohaliku päästekomando pealikuna abis näiteks Antsla vallavalitsusel, aidates nelja ööpäeva jooksul lahendada marutuule tagajärjel tekkinud elektrikatkestusest tingitud probleeme. Mullukevadise koroonakriisi ajal aga aitas ta kodukandi ettevõtetele kohale toimetada isikukaitsevahendeid ja desoaineid.

Edukad värbamised

Kui varasematel aastatel on komandos liikmeid nappinud, siis viimasel ajal on pealiku sõnul värbamistega hästi läinud ja Antsla komandosse tulevad järjest nooremad mehed. «Praegu mehed juba ootavad. Väikese kandi kohta on seis hea, vanasti oli aga nii, et otsisid tikutulega taga, et kedagi tööle saada.»

Oma roll on selles asjaolul, et tehnika on aja jooksul arenenud ning ka koroonapiirangud mõjuvad soodsalt: noored mehed ei sõida enam välismaale tööle, vaid proovivad kodukandis tööd saada. Sloog julgustab oma alluvaid osalema päästeameti kutsemeisterlikkuse ja spordivõistlustel, millest on aastate jooksul ka ise osa võtnud. «Mehed on hästi tuld võtnud ja tulevad kaasa,» on tal põhjust rahul olla.

Päästjate aumärgid FOTO: Päästeteenistus

Kutsevõistlused

Päästeteenistuse medali pälvis ka Tõrva päästekomando meeskonnavanem Ivar Lupp, kes alustas teenistust 2009. aastal, kui asus õppima Väike-Maarja päästekoolis. Pärast seda töötas ta paar kuud Puka päästekomandos ning seejärel alustas ametiga Tõrva komandos. Võimeka meeskonnavanemana on ta näidanud ennast 2015. aastast. «Tunnustus annab motivatsiooni juurde ja siit on hea edasi minna,» ütles ta.

Lisaks päästetööle on Lupp ka aktiivne kutsevõistlustel osaleja ning nende korraldaja. «Just kolleegiga arutasime, et ainult üks aasta on vahele jäänud. Põhimõtteliselt on üle kümne aasta Tõrva komandot esindatud. Üks aasta võitsime ja oleme ka kolmandad olnud. Oleme ikka enamasti võistlustel ettepoole jäänud.» Mis aga töö juures silma särama paneb? «Vaheldusrikkus. Ükski päev pole teisega sarnane, ei teki trotsi või küsimust, miks pean hommikul tööle minema. Rutiini pole sisse tulnud.» 2018. aastal lõpetas Lupp Sisekaitseakadeemia.

Väärt eestvedaja

Põlvamaalt saab medali Põlgaste priitahtlike pritsimeeste seltsi ja Põlva päästekomando liige Heilo Järv, kes alustas päästjana tööd 1991. aastal. Kogu eeskujuliku teenistuse aja on ta edukalt esindanud Põlva komandot kutsemeisterlikkuse võistlustel ja olnud treeningute eestvedaja.

Järve algatusel loodi 2013. aastal Põlgaste priitahtlike pritsimeeste selts. Alguses kasutati seltsi ruumidena tema enda autoremondigaraaži. Aastatepikkuse töö vältel on aga vabatahtlikud suutnud soetada uued komandoruumid. Heilo Järve eestvedamisel on valminud komando ehitusprojekt ning praegu käivadki seal remondi- ja ehitustööd.

Tavaliselt on päästeameti aumärgid antud üle vabariigi aastapäeva ajal, kuid pandeemia tõttu antakse tunnustused tänavu üle suve hakul, kui olukord seda võimaldab.

Kokku tunnustatakse 123 inimest. Üle antakse neli päästeteenistuse kuldristi, 19 hõberisti, 69 medalit, üheksa teenetemedalit kuldsete tammelehtedega, 21 teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega ning üks missioonimedal. Lisaks antakse üle siseministeeriumi tänukirjad.