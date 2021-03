Comeback alustas oma tööd 1994. aasta 11. märtsil ja algusest peale on sellega seotud olnud perekond Kalda. Klubi viimane juhataja Siim Kalda töötas selles meelelahutusasutuses esimestest päevadest saadik. Esialgu kojamehe ja katlakütjana, hiljem juba juhatajana. Nüüd tunnistas ta, et emotsionaalses mõttes on lammutamine raske. «Ma piltlikult öeldes kasvasin seal majas ja olen sellega kogu aeg seotud olnud, seitsmeaastasest saadik, kõik 27 aastat.»