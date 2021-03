Ohvriabi tänas oma pikaajalisi tugijõude

Üks suurematest ohvri­abitöö valdkondadest kätkeb lähisuhtevägivalla ohvritega tegelemist ja need on reeglina komplekssed juhtumid. Lahendada tuleb mitmesuguseid kaasnevaid probleeme ning tarvis on teha koostööd eri asutuste vahel. Nii on tihti kaasatud politsei, prokuratuur, omavalitsused, meditsiiniasutused ja tugikeskused.