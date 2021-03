Ajateenijate väljaõpet sellises mahus, mis on plaanitud, ei ole saadud läbi viia. Aga kindlasti ei saa öelda, et oleks selliseid tõkkeid, mis Eesti kaitseväe ja ajateenijate väljaõpet sisuliselt pidurdaks. Loomulikult tuleb tööd ümber korraldada, mõelda, kuidas uutes tingimustes väljaõpet teha. See on kindlasti katsumus kogu kaitseväe juhtkonnale.