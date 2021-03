Valga vallavanem õpib spordisaalis uut ametit

Karuse sõnul on ta spordiga tegelenud juba noorest east saadik ja see on siiani tema elus tähtsal kohal. «Aktiivne eluviis, eriti aga jõusaalis treenimine ja sealse arengu nägemine teeb mind õnnelikuks. Jõusaalis käik annab isegi pärast pikka tööpäeva uue energia ja hea enesetunde. Lisaks aitab vabastada pingeid ja maandada stressi,» lausus Karuse.

Kuigi praegune ametikoht vallavanemana on väga vastutusrikas ja nõuab täit tähelepanu, soovib Karuse astuda järgmise sammu just spordivaldkonnas. «Uus aasta oli selleks ideaalne võimalus, et Balil iseendale antud lubadus teoks teha. Üks on kindel: kaotada ei ole mitte midagi – ainult võita!»