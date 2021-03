Evald Raidma, muusik

«Vaktsineerima peaks, kui tervisel vastunäidustusi pole – näiteks allergia või midagi muud. Need, kes on juba läbi põdenud, võiksid teha antikehade testi. Siis on kindlam tunne mingiks ajaks. Perearsti käest peaks kindlasti nõu küsima. Olge ikka terved ja ettevaatlikud.»