Helgi juhatab külalise tuppa ja lausub: «Elle, seisa püsti, laula poisile üks ilus laul!» «Laulame siis,» vastab Elle-Maret. «Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib...» alustab ta nostalgilist lauluviisi. Need sõnad on tal veatult peas. Tema tütar aga imestab, miks see küll nõnda on seatud, et oma abikaasa ja lapsed on naine samas unustanud.