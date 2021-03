Noor muusik kõnnib isa jälgedes

Nüüd on kõik teisiti. «Eelmise aasta detsembris enne jõule oli üks kontsert koos isaga,» ütleb laulja ja laulukirjutaja Tauri Anni (30), sooloartist Toomas Anni poeg, millal oli tal viimati esinemine publiku ees.

Nädalapäevad tagasi tekkis võimalus kontserdiks, aga koroonapandeemia tõttu keelati siseruumides üritused ära ning unistuseks see jäigi. Ja eilsest on Eesti lukus. Kõik pikalt ette plaanitud esinemised kevadeks on tühistatud.