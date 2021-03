«Koroonaviiruse levikust tingitud häired on kestnud nii pikalt, et nende mõjudega tegelemine vajab koordineeritud lähenemist,» selgitas vallavanem Maido Ruusmann. «Eesmärk on toetada kõikvõimalikel viisidel inimesi, kelle elu on mõjutatud koroonaviirusest otsemalt või kaudsemalt. Oma murega ei pea olema üksi.»