Reovesi näitab jätkuvalt viiruse suurt levikut

Võru linna reoveevees on koroonaviiruse hulk olnud «punases» ehk suur juba neli nädalat järjest. Valgas on näitaja viimase nelja nädala jooksul kõikunud suure ja mõõduka vahel ning Põlvas on näitaja mõõdukas teist nädalat järjest.

«See tõus on kajastunud üldistes nakatumisnäitajates ja kahjuks ka haiglaravi vajavate patsientide arvus. Paraku tuleb valmis olla selleks, et need arvud lähemal ajal ei lange. On hea, kui jõuame stabiliseerumiseni,» tõdes Tenson.