Vald kavandab Võru ja Vastseliina kanti uusi kergteid

Reedel avaldatud hankedokumentide kohaselt on vallavalitsusel kavas rajada kaks kergliiklusteed, mis ühendaksid valla asumeid Võru linnaga ning kaks kergliiklusteed on kavas rajada Vastseliina piirkonda.

Kõige pikem, 5,2 kilomeetri pikkune kergtee on kavandatud ehitada Kääpa koolist kuni Võru linnani. See kulgeks Võru-Räpina maantee lõunapoolses küljes ning lõppeks Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ringristmiku juures.

Teine vallarahvast linnaga ühendav kergtee on kavandatud rajada Võlsi teele pikkusega 1,45 kilomeetrit. See kulgeks linna piirist Võlsi asumini.

Teine Vastseliinaga seotud kergtee on mõeldud ühendama alevikku umbes nelja kilomeetri kaugusel asuva Vana-Vastseliinaga, kus asuvad ka piiskopilinnuse varemed. See kergtee on kavandatud startima Vastseliina Petseri tänavalt ning kulgeks Vastseliina-Meremäe-Kliima tee põhjaküljel kuni Vana-Vastseliina piirini.