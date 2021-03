Valgalanna on turu aia augule tänulik

Eelmisel nädalal kirjutas Lõuna-Eesti Postimees, et turu aeda on tekkinud auk. Turu direktori Raivo Kuke sõnul on tegu vandaalide kätetööga. Turul tuleb asutuse juhi sõnul pidevalt ette lõhkumisi ja muid vandaalitsemisi. Oma osa on seejuures ilmselt asjaolul, et turu kõrval asub 1960. aastatel pargiks muudetud endine kalmistu, kus napsisõbrad koguneda armastavad.