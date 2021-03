Abivajajate sõidutajad jõudsid üle tuhande piiri

«Väga hea, et niisugune transport on käima pandud. Täitsa elupäästja kohe,» rääkis Tartus keemiaravil käiv Anni Ojala. «Varem helistasin valda ja valla autoga viidi. Või sõidutas poeg, kes pidi sel päeval töölt ära jääma. Aga kui liiga sageli töölt eemal oled, sind enam ei peetagi. Aga pojal on väikesed lapsed,» lisas ta.