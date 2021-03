Noorsportlane: kui teed midagi, siis tee südamega

Küsimusele, mis on tema kõige suurem eesmärk spordis, vastab Tõrva noorsportlane ja maakonna Kultuuripärl: «Kindlasti tahaksin kunagi võistelda olümpial. Arvan, et see on iga kergejõustiklase üks suurimaid unistusi.» Suuri tegusid tegev ja Eesti rekordeid ületav Tõrva gümnaasiumi 9. klassi õpilane Romet Kivi teab ka öelda, mis on spordis kõige tähtsam.