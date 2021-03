Toidutööstustele on koroonaaeg mitmes mõttes keeruline olnud. Oma põhiülesandega oleme aga suurepäraselt toime tulnud: raskuste kiuste on igal hetkel Eesti elanike toiduga varustatus tagatud olnud. Elanikele pakub teadmine kohalike toidutoojate heast tööst kindlustunnet ning toidutootjad on üha kõrgemalt väärtustatud.