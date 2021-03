Eelmise nädala reedel käis meediast läbi info, et politseinike hinnangul kannab maski umbes 95 protsenti inimestest ja maskikandmisest keeldujate hulk on väga väike. Kuigi see arv tundub pisut optimistlik, võib ringi vaadates tõepoolest tõdeda, et pilt on läinud paremaks. Kui veel kuu aega tagasi võis kaubanduskeskustes ja väiksemateski poodides käies märgata alati mitut maskita ostlejat, siis nüüd enam ei julgeta selle nõude vastu nii palju patustada.