Kavad kiideti heaks riigiabi ajutise raamistiku alusel ja abi antakse otsetoetustena. Komisjon leidis, et Eesti kavad on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega, teatas Euroopa Komisjoni Eesti esindus.

Esimene kava, mille eelarve on 12 miljonit eurot, on avatud piimalehmade, sea-, lamba- ja kitsekasvatusega tegelevatele põllumajandustootjatele ning kartuli-, vuttide, maasikate ja köögiviljasektoris tegutsevatele ettevõtjatele.

Teine kava, mille eelarve on 3,8 miljonit eurot, on avatud veisekasvatajatele ning maheteravilja ja mahemuna tootjatele.

"Ka Euroopa Komisjonilt on nüüdseks saadud roheline tuli, et maksta riigiabina koroonakriisis kannatanud põllumajandusettevõtjatele erakorralise toetusena kokku 15,8 miljonit eurot. Loa taotlus selleks esitati juba detsembris, kuid kuna vahepeal täpsustusid toetustingimused ja suurendasime ka toetussummat, millest tuli teavitada ka komisjoni, siis jõudis see riigiabi menetlus otsuseni praegu," ütles maaeluminister Urmas Kruuse pressiteates.