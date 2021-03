Hiidlumememmed sõitsid Tõrvast minema

Hiiglaslikud kujud pälvisid omajagu tähelepanu. "Need olid nii lahedad tegelased: tõid Tõrva palju rõõmu ja elevust: neid ju pildistati ja käidi lähemalt uurimas," tõdes Tõrva keskväljaku ääres lillepoodi pidav Kristel Veri.

Ta lisas, et esimestel päevadel pärast lumememmede püstitamist oli täitsa tegu, et ringil sõita: kõik käisid pildistamas. Aga vähemalt tema harjunud uute linnaasukatega kiirelt ja kui memmed autokasti pakiti, oli lausa kahju vaadata nende lahkumist. "Ootame neid tagasi."

Lumememmed sammusid just kui rongkäigus Tõrva keskväljakule, kus nad osadeks võeti ja autole pakiti. FOTO: Kristel Veri

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann on Lõuna-Eesti Postimehele rääkinud, et kuna suvel Tõrva sama ringristmiku äärde paigaldatud liivast valmistatud Mulgi näki skulptuur osutus täielikuks publikumagnetiks, idanes idee teha midagi sarnast ka talvel. Nii saabusidki 11. detsembril Tõrva neli meetrit kõrged ja 2,5 meetrit laiad lumememmed, kes mängisid just kui eri instrumente.