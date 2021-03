Politsei sai eelmisel nädalal Pärnumaalt teate pettuse kohta, kus kelmid pakkusid inimesele tasuvat tööd. Selleks, et inimene tööle vormistada, küsisid kelmid enda kätte tema ID-kaardi koos paroolidega. Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Janek Saharenko sõnul tekitavad kelmid inimestes petliku mulje, nagu neil oleks õigus inimeselt neid andmeid saada ja tehinguid teha.

"Inimene lubatakse suure tasu eest tööle vormistada, ent tegelikult petetakse seeläbi temalt välja ID-kaart koos PIN-koodidega või internetipanga kasutajatunnus ning neid andmeid kasutades võetakse inimese nimele laenu. Pettusest ei pruugi inimene algul aru saada, sest sageli tagastatakse mõne aja möödudes inimesele tema dokumendid," selgitas Saharenko.

Politseisse pöörduvadki inimesed enamasti pärast seda, kui neid tabab ebameeldiv üllatus – nende nimele saabub teade laenu tagasimaksmise kohustusest.

"Ettevaatamatus annab kelmidele võimaluse kellegi teise arvelt tulu teenida. Kelmide kätte usaldatud dokumenditega sõlmitakse peamiselt laenulepinguid või võetakse kiirlaenu," rääkis Saharenko. Politseinik paneb inimestele südamele, et isikut tõendavate dokumentidega tuleb olla väga hoolas ning kindlasti ei tohi võhivõõra kätte oma dokumente usaldada.

Politsei soovitab olla tähelepanelik ja kriitiliselt suhtuda kõikidesse pakkumistesse, mis lubavad kiiret rikastumist. Kindlasti tuleb kelmide tegutsemisest rääkida oma eakate sugulastega. Veenduge, et nad on petuskeemidest teadlikud ning vajadusel selgitage neile, et enda dokumente ei tohi mitte kellelegi kergekäeliselt anda. Kummalistest pakkumistest tuleb teavitada oma piirkonnapolitseinikku või helistada 112.

Viimasel nädalal on politseile teada antud veel teisestki petuskeemist. Inimestele saadetakse lühisõnum, kus väidetakse, et ta peab jääma eneseisolatsiooni, sest on koroonapositiivse lähikontaktne. Eneseisolatsioonist lubatakse inimene vabastada raha eest ning makse sooritamiseks antakse juhised. Nii sõnumi sisu kui ka konarlik ülesehitus annavad koheselt aimu, et tegu on pettusega. Siinkohal tunnustavad korrakaitsjad inimesi, kes on sõnumisse kriitiliselt suhtunud ning sellest koheselt politseid teavitanud.

KUIDAS KAITSTA END PETTURITE EEST?

* ID-kaarti ei tohi mingil juhul hoida või kaasas kanda koos PIN-koodidega. Pahatahtlikul inimesel on neid lihtne kuritarvitada.

* Pakkumisse, mis lubab kiiret lisatulu, tuleb suhtuda ettevaatlikult. Kui pakkuja on tundmatu ning pakkumine tundub liiga hea, et olla tõsi, on enamasti tegu pettusega. Otsustamisega ei tohi kiirustada, võta endale aega mõtlemiseks.

* Hoolitse, et sinu fotod või andmed PIN-koodidest, krediitkaartidest ning isikut tõendavatest dokumentidest ei satuks võõraste kätte.

* Tõsta oma lähedaste ja tuttavate teadlikkust – hoiata neid petuskeemi eest.

* Kui oled petta saanud, pöördu esimesel võimalusel politseisse.