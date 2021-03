Selveri kojuvedu jõuab Võrru ja Valka

«Teeme ettevalmistus, et katta kojuveoga kogu Eesti,» lausus Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski. «Usun, et jõuame Võrru ja Valka suve algul.» Kojukannet pole firmal praegu peale Valga ja Võru veel Viljandi maakonnas

«Võru ja Valga plaanid on meil tehtud. Küsimus on lihtsalt selles, kui hästi suudame piirkondi suurenenud nõudluse tingimustes teenindada,» lausus Veski. «Me ei taha siseneda uutesse paikadesse nii, et jääme samas klientide teenindamisega hätta.»