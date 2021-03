«Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on Selveri e-poe maht kasvanud ligikaudu kolm korda. Sama palju on selle aja jooksul kasvanud tellijate hulk, sest veebipoe ja kojukande teenuse on kriisi ajal avastanud üha uued inimesed,» rääkis Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski. Tema sõnul tellitakse internetist korraga ka viis-kuus korda rohkem kaupa kui tavalisel poeskäigul korvi laotakse. Ettevõte teeb kojukannet muu hulgas ka Põlvas ning plaanib sellega alustada suve algul Võrus ja Valgaski.