Jaan Rapp: asjatundlikud erakondlased

Seega tundub meil tublisid asjatundjaid olevat sedavõrd palju, et igal koalitsioonil oma komplekt võtta. Eks see ole ka mõneti ootuspärane, on ju taolised sihtasutused suuresti valitsuse poliitika elluviijad. Aga siis võiks seda ka avameelselt tunnistada, mitte teha nägu, et erakondlikul kuuluvusel nõukogude mehitamisel mingit rolli pole. Hea, et minister vähemalt poole lausega mainis, et muudatused ikkagi uue valitsuse ametisseastumisega seotud on.