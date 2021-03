Tänasest on siseveekogude jääle minek keelatud

„Mitu nädalat kestnud võrdlemisi soojad ilmad on muutunud jääolud ohtlikuks üle Eesti. Siin-seal võib jääkaane paksus olla küll veel kümmekond sentimeetrit või kohati enamgi, kuid pea kõigil siseveekogudel on kaldad juba lahti sulanud ja jää muutunud kas õhukeseks või väga rabedaks,“ selgitas Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.

„Inimesed kipuvad hindama jääolusid paremaks kui need tegelikult on. Pealtnäha terve ja tugev jää võib praegustes oludes vaid hetkega mureneda, piisab vaid mõnest sammust,“ lisas ta ja pani südamele, et kindlasti tasub lastevanematel selgitada lastele muutunud jääolusid ning sellega kaasnevaid ohte.

„Jääaluse vee temperatuur on vaid paar kraadi üle nulli – nii külmas vees suudab täiskasvanud inimene pidada vastu maksimaalselt kümmekond minutit, lapsed kaotavad jäises vees teadvuse veel kiiremini. See tähendab, et praegustes oludes on veekogul juhtunud õnnetustel sageli traagilised tagajärjed,“ rääkis Virkala.