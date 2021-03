Kyyrixi tegevjuht Ülle Unt lausus, et ettevõte on ligi 30 aastat kuulunud selle asutajale, mistõttu müügiotsust ja võimalikke kosilasi kaaluti põhjalikult: „Stelli näol on tegemist usaldusväärse ja tugevate väärtustega Eesti ettevõttega, kellel on valdkonnas pikaaegne kogemus. Seetõttu oleme täna veendunud, et usaldame Kyyrixi kliendid, koostööpartnerid ja töötajad headesse kätesse.“ Ülle Unt jätkab peale ühinemist Stelli Lõuna piirkonna juhina.