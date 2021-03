Järgmise nädala alguses on oodata soojemat ilma

Reede öösel sunnitakse madalrõhu serv loodest aeglaselt läheneva kõrgrõhuharja poolt Eestist lahkuma ja päeval saavutab ülekaalu kõrgrõhuhari. Öösel liigub lumesajuala põhjast lõunasse üle Eesti. Päev on olulise sajuta, vaid ennelõunal võib veel mõnel pool hooti lund sadada. Põhja- ja kirdetuul on jätkuvalt tugev ja alles õhtuks veidi nõrgeneb. Öösel on külma 3-9, päeval 1-6 kraadi.