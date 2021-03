Kiidroni sõnul on need avastatud rikkumised juba üksikult edasise teekonna jätkamiseks ohtlikud, rääkimata mida need võivad kogumis endaga kaasa tuua. Ta illustreeris, et kui väsinud ja pikalt magamata juht sõidab kehvasti kinnitatud koormaga järsku kurvi ning avastab selle läbimisel ühtäkki, et pidurid ei tööta, siis ei ole küsimuseks kas piduriteta masin satub liikuma hakkava lasti tõttu liiklusohtlikku olukorda, vaid pigem on küsimus selles, millised tagajärjed see õnnetus juhile enesele ja kaasliiklejatele kaasa toob.