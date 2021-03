Äsjane Võrumaale elama asumine on Laura Loikmanni sõnul sukeldumine pea ees tundmatusse. «Natuke on ikka hirmutav, aga ootusärevus on suurem ja motivatsiooni palju. Ootan huviga, mida Võrumaal mulle pakkuda on,» jagas Loikmann oma ootusi Võru valla kodulehel.