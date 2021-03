«Kobrast on üsna lihtne iseloomustada, olen temaga väga pikka aega sõber olnud. Aga sõpradel on ka väga palju varjupooli,» tõdes Laanetu. Nii tõusebki kobraste teema tavaliselt päevakorrale, kui nad näiteks ojale paisu ehk tammi on rajanud või mõne puu langetanud.

Kobraste arvukus on Laanetu sõnul olnud langevas joones. Ehkki paljudes kohtades on see kriitilises seisus, pole üldarvukus tema hinnangul paanikat tekitav. Viimase loenduse järgi 2016. aastal oli Eestis 16 000 – 18 000 kobrast ning võrreldes ülejäänud Eestiga on Võru-, Valga- ja Põlvamaal kopraid suhteliselt palju.