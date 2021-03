Võrumaale naasnud muusik leidis kodupaigas taas südamerahu

«Nii palju kui olen saanud, olen ikka püüdnud aega kodumaakonnas veeta,» ütleb Märt Metsla (27), kelle elutee viis vahepeal pealinna. Eelmise aasta kevadel, kui koroonapandeemia tõttu riik lukku pandi, oli ta pikalt Lõuna-Eestis. Seejärel jõudis arusaamisele: maal on parem kui suures linnas.

«Kui Tallinna ja Võrumaa vahet käisin, väsitas see lõpuks ära. Ja kustutas sära,» tõdeb ta. Pealinnas oli tema sõnul kuidagi hoopis teine maailm. Mis siis, et elas seal 13 aastat. Aga palju õnnelikumana tundis ta ennast Võrumaal. Ja siis see otsus lõplikult tuli: tänavuse aasta esimestel päevadel.