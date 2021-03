Toidupank jagab Põlvamaal enam kui tonni puu- ja köögivilju

„Toidupank ootab enamasti annetuseks sellist toidukaupa, mis on pika säilivusajaga, nagu näiteks kuivained või erinevad konservid-purgisupid. Palju keerulisem on värskete toiduainete ning puu- ja köögiviljaga, mida on küll väga vaja, kuid mis nõuavad kindlat hoiustamise temperatuuri ja kiiret laialijagamist,“ rääkis Toidupanga juht Piet Boerefijn. „Rimiga on meil kokkulepe, et saame annetuseks tehtud puu- ja köögiviljast võtta vajaliku koguse just siis, kui meil tarvis on. Oleme Rimile väga tänulikud, et nad puudust kannatavatele inimestele nii tervisliku kingituse tegid.“