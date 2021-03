Võru suusatajad jätsid Haanjas meistrikullad koju

Koroonapiirangute tõttu tohtis Haanja suusaradadel peetud võistlustega olla seotud kokku 100 inimest ning kõik pidid tegema kas PCR- või kiirtesti, et üldse võistluskeskusesse pääseda. Eesti parimad selgitasid välja 11 naiste- ja 15 meestetiimi. Võistlus oli hajutatud aga nõnda hästi, et kui naised võistlesid talvel, siis mehed said starti alles kevadel.