Ivari Padar: koroonavastane autodemonstratsioon on vastutustundetu

Korraldajate kinnitusel puudutab see kõiki, kes on oma tööst ilma jäänud, kuna tööandjal pole enam tööd anda, kelle ettevõte on piirangute tõttu hingusele läinud, kes on ilma jäänud plaanilisest arstiabist ning seetõttu kannatanud, kes on pidanud oma kodust loobuma, kuna ei suuda enam laenu tagasi maksta, kes kannatavad tühja kõhtu kuna sissetulekud on oluliselt vähenenud, kes on kaotanud igasuguse lootuse, kelle lähedane ei pidanud kõigele sellele vastu ja tegi enesetapu, keda on tööandja survestanud vaktsineerima või maski kandma, kelle lapsed on jäänud ilma koolirõõmust, kvaliteetsest haridusest ega saa tegeleda oma huvialadega ja suhelda eakaaslastega, kelle vaimne tervis on kannatanud, kes ei saa oma eakatel lähedastel külas käia, kes on kannatanud koduvägivalla all, keda sunnitakse vaikima ja kes on kogenud tsensuuri, kes on kogenud sildistamist ja diskrimineerimist, kes saavad aru, kui suur on ühekordsete maskidega tekitatud keskkonnareostus.