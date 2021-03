Politsei tuvastas meeleavaldusel mitmeid rikkumisi

PPA operatiijuht Marko Ild rääkis, et tänasel meeleavaldusel oli mitmeid vahejuhtumeid, mis peamiselt olid seotud liiklusega. «Tallinnas Laagna teel sulgesid meeleavaldajad pahatahtlikult kaks sõidurada kolmest. Teised liiklejad said küll vabal rajal liikuda, kuid liikluse takistamine on sellele vaatamata lubamatu. Politseinikud reageerisid sinna kiirelt ning vestlesid kolonni ees olevat autot juhtinud mehega. Selleks, et liiklust rohkem mitte takistada, fikseeriti rikkumine, autojuhile edastati kutse ilmuda politseisse ning anti korraldus edasi liikuda,» kirjeldas Ild.

Selleks, et mujal ei korduks Laagna teel toimunud olukordi, olid politseinikud teede ääres ja olulisematel ristmikel, et tagada liikluse sujumine. «Suunasime täna rohkem patrulle liiklusesse, sest teadsime, et niivõrd suure hulga autode liikumine võib kaasa tuua muresid. Päeva jooksul tekkis veel ummikuid, eriti valgusfooride juures, kuid suuremate seisakute tekkimine õnnestus ära hoida,» kirjeldas Ild Tallinna politseipatrullide tööd.

Politsei alustas väärteomenetluse Tallinnas meeleavaldust korraldanud mehe suhtes. «Avalikke koosolekuid korraldades peab politseid sellest teavitama ning meie omalt poolt saame korraldajat nõustada ja juhtida tähelepanu ohukohtadele. Korraldaja politseid eelnevalt tänasest sündmusest ega planeeritud marsruudist ei teavitanud, kuid olime sotsiaalmeedias levivast üleskutsest teadlikud. Võtsime ürituse eestvedajaga ka ühendust ning juhtisime tähelepanu võimalikele riskidele. Vaatamata sellele ei taganud korraldaja liiklusohutust. Korraldajal on vastutus meeleavaldusel osalevate ja ümbritsevate inimeste ohutuse ees ning sedapuhku seda ei täidetud,» ütles Ild.

Menetlust alustati paragrahvi alusel, mis puudutab avaliku koosoleku pidamise nõuete rikkumist.

«Viiruse leviku peatamine on meie kõigi kohustus ning iga inimese käitumisest sõltub see, kuidas viirus levib. Kui inimesed on oma autodes ja välja ei tule, siis ei ole oht viirust edasi kanda tõesti kõrge, kuid ilma maskita kogunemised, võõraste inimestega kallistamine ja gruppidesse kogunemine peaksid praegustes oludes olema välistatud,» ütles PPA operatiivjuht.

Vahejuhtumid:

Pärastlõunaks kogunes Tallinnas Lauluväljakule ligi sada inimest, kes ei kandud maske. Selle infole reageerinud politsei andis läbi ruupori inimestele korralduse minna laiali ja tuletas meelde kehtivaid reegleid. Pärast seda läksid inimesed umbes veerandtunni jooksul laiali.

Pärnu peatas sõidu eestvedaja Metsa-Papiniidu ristmikul ühel suunal liikluse, et kolonn saaks peatamata liikuda ning üks teine sõidukijuht käitus samamoodi Laia tänava ristmikul.

Pärnus Supeluse tänaval rippus naisterahvas sõidu ajal poole kehaga autoaknast välja ning sõiduki juht eiras politseiniku antud juhist peatuda ja liikus kolonnis edasi. Politsei pidas auto siiski kinni ja viis mõlemad naised politseijaoskonda.

Tartus oli samuti juhtumeid, kus liiklust takistati. Politsei tuvastas, et üks liiklust takistanud mees rikkus eneseisolatsiooni nõudeid. Positiivne koroonatesti tulemusega mees pidanuks viimast päeva kodus isolatsioonis viibima. Politsei edastas info selle rikkumise kohta Terviseametile.