«Balstad oli ka meie jaoks pisut must hobune, ei oodanud tema nii suurt panust. Jaks meil ülikõrgest tempost hoolimata otsa ei saanud ja mis mulle väga meeldis, oli poiste sisu. Võideldi lõpuni ja noorte meeste rünnakupanus oli hea. Loomulik, et teisel poolajal hakati ka eksima, aga loodan, et siit on palju õppida,» sõnas Musting.