Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna patrullitalituse juhi Madis Soekaruski sõnul kontrollis politsei möödunud pühapäeval Põlvamaal Moostes sõiduautot Audi juhtinud meest ning tuvastas, et ta on tarvitanud alkoholi.

«Vestluses autojuhiga ilmnes, et ta oli teel perearsti juurde saamaks vaktsiinisüsti koroonaviiruse vastu,» rääkis Soekarusk. «Täpne kellaaeg arstivisiidiks, nagu kõigil teistelgi, oli minutipealt kokku lepitud ning minemata jätmine tähendanuks, et riskirühma kuuluv mees jääb ohtliku viiruse eest kaitseta.»

Soekaruski sõnul on politseitöö täis valikuid. «Igal politseinikul on kaalutlusõigus, kas ja kuidas sõltuvalt olukorrast käituda,» sõnas ta. «Põhirõhk meie töös on aga alati võimaliku ohu tõrjumisel. Nii ka sel juhul, kus esmalt kõrvaldati liiklusoht, siis aidati mehel end viirusohu eest kaitsta ning protokollipaberi kirjutamine võiski selle kõrval pisut oodata.»