«Meie plaanil on juba hoog sees: oleme rääkinud läbi Setomaa vallavalitsusega, samuti Värska lasteaiaga,» rääkis idee üks eestvedajaid Meel Valk, kelle sõnul on kavas 10–14 lapsega rühm avada juba tänavu septembris. «Praegu otsime õpetajaid – kõik, kellel on seto keele oskus ja tahe lastega tegeleda, võiksid julgelt kandideerida.»

Avastus- ja kogemusõpe

Peale selle on Valgu sõnul plaan tuua lapsi võimalikult palju Setomaa looduse ja kultuuri keskele. «Samuti tuua setode kultuuri kandjaid lasteaia juurde – luua keskkond, mis on laiem kui lihtsalt keel, laul ja pillimäng, vaid hõlmab ka näiteks talutöid ja muid toimetamisi.»

VUNKI MANO! Murekohtadele otsis lahendusi 11 tiimi.

Seejuures tahetakse kasutada pärimuse edasiandmiseks nüüdisaegseid, teaduslikult tõestatud õpimeetodeid: avastus- ja kogemusõpet. «Rühma tegevuse põhjal valmib ühel meeskonnaliikmel Helena Elgindy-l ka magistritöö, nii saavad teisedki kogukonnad võimaluse meie mudelit järgida,» lisas Valk.

Idee kasvas tema sõnul välja esialgu vaid viie ema soovist. «Loometalgutel tulid aga kokku eri osapooled, kaasasime eksperte, teadlasi ja keelepesa praktikud ning hariduse uuendajaid, kes rääkisid meetoditest, mis võiksid pärimuse edasiandmisel toimida.»

«Oluline on ka loodussõbralikkuse õpetamine. Kui lapsed on oma kodukoha looduses palju käinud ja neil on olnud võimalus seal mängida ja toimetada, kasvavad neist suurema tõenäosusega keskkonnateadlikud inimesed, kes oma kodukanti hoiavad,» rõhutas Valk.

Talgulisi üllatavalt palju

Loometalgute kohad täitusid sisuliselt 24 tunniga, selle ajaga registreerus üle 80 osaleja. «Huviliste hasart oli hämmastav,» nentis talgute üks korraldajatest Kadri Kangro. «Äraütlejaid ei tulnud eriti ka siis, kui hiljem teatasime, et varem Värskasse plaanitud üritus tuleb läbi viia siiski virtuaalselt.» Kangro sõnul oli ka neid, kes puutusid veebiplatvormidega kokku esimest korda. «Tuleb tunnustada osalejate tahet õppida ja mitte näha veebikeskkonnas takistusi.»

Kangro sõnul on «Vunki mano!» talgutel mindud üha tundlikemate ja tõsisemate probleemide juurde: eakate üksindus, laste nutisõltuvus, halvale teele läinud noored, õpetajate teema. «On suur julgus hakata otsima lahendusi sellistele suurtele ja ka maakonna arengu seisukohast olulistele teemadele,» lisas ta.

Kangro avaldas rõõmu, et peaauhinna võinud idee «Uma kiil latsiaiah» tuli lastevanematelt endilt. «Sihtrühm ise tunnetas seda vajadust ja see ongi meie loometalgute mõte,» lisas Kangro. «Maakonda arendavad need, kellel on midagi hingel ja kes valmis selle nimel ka pingutama, et seda muret või probleemi lahendada.»

Kokku osales seekordsetel talgutel 11 tiimi. Loometalguid korraldab Võrumaa arenduskeskus, rahastusega aitab Leaderi programm ning Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon.

AUHINNAD

Loometalgute võitja auhind 3000 eurot läks ideele «Uma kiil latsiaiah!».

Europe Directi 500-eurone eripreemia kõige keskkonnasõbralikuma idee eest läks samuti võitjale – algatusele «Uma kiil latsiaiah!»

Parima heaoluvaldkonna idee auhind 2000 eurot läks Punase Risti algatatud teemale, kuidas suurendada elanikkonna esmaabioskusi.

Sotsiaalse ettevõtluse arendaja SoFiMa andis parimale sotsiaalse ettevõtluse ideed kandvale tiimile otsepääsu sügisesse inkubatsiooniprogrammi. Selle auhinna pälvis idee «Lustivanker lauluga veerema!».