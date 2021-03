Eelmine valitsus astus maaelu edendamisel mitu sammu edasi. Kuidas läheb uuel valitsusel, näitab aeg, aga karta on, et areng jääb taas toppama.

Et maapiirkondades elu edeneks, on vaja hästi toimivat ettevõtluskeskkonda. Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon lõi ettevõtluskeskkonna ja maaelu arendamiseks mitu head eeltingimust. Üle pika aja oli tegu esimese valitsusega, kes tegeles maksude tõstmise asemel nende langetamisega. 2019. aastal langetati alkoholiaktsiisi, aasta hiljem diisli-, gaasi- ja elektriaktsiisi. Sellest võitis nii ettevõtlus kui ka riik tervikuna. Odava kauba ja kütuse järel Lätis käimine vähenes tunduvalt, Soome turistid tulid tagasi Eestisse ning Eesti piiriäärsed väikepoed ja tanklad said uue hingamise.