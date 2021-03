11. märtsist on tal kõik lapsed kodus. 11-aastane Maria käib Otepää gümnaasiumi 5. klassis ja kaheksa-aastane Oskar sama kooli 2. klassis. Pere pesamuna Johannes on kahene.

Maarja Raud kõneleb, et kui peres on mitu koolilast, on murekoht arvutite jagamine. Nende peres on neid küll mitu, kuid üks on üsna eakas ja selles ei ole tema sõnul võimalik Zoomis osaleda.