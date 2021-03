Põlvamaal Kanepi vallas Krootusel elavate Inge Ojala-Pihlaja ja Timo Pihlaja eestkosteperes sirgub kuus tüdrukut. Viis neist on Krootuse põhikooli õpilased: kaksikud käivad 9., nooremad 7., 6. ja 3. klassis. Pesamuna on lasteaiaealine. Kõik on kodused.

«Kõigil on keeruline, nii lastel kui vanematel. Kui kõik lapsed on terve päeva kodus ja kõigil on oma vajadused, siis ühel hetkel avastad, et sind lihtsalt ei jätku,» tunnistab pereema. «Ainuke puhkehetk on, kui teen päeval kohvipausi ja siis ka vahel avastan, et kohv on ära jahtunud. Ja muidugi ei saa nõuda, et oskaksin lahendada matemaatika- ja füüsikaülesandeid ning taibata keemiat.»