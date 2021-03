“Meile on oluline koostöö. Lõhestatud ja tüli kistud on vallas piisavalt, on aeg suhtumist muuta,” rääkis erakonna esinumber Lauri Drubinš (34). “Peame valla juhtimisest välja juurima igasuguse korruptsiooni ja omakasu ning keskenduma elanike heaolule. Paneme selleks kokku teotahtelise ja asjatundlikku meeskonna, kes tõeliselt seisaks valla huvide eest.”

“Usun, et igaüks peab püüdma elu paremaks muuta, nii oma kodukandi kui selle inimeste jaoks,“ selgitas Põim Kama (35) kandideerimise tagamaid. „Valga vald on olukorras, kus paljud inimesed rändavad meilt välja ja nii on aina keerulisem pakkuda head ning kaasaegset elukeskkonda neile, kes paigale jäävad. On vaja teha tarku valikuid, et muuta vald oma inimestele taas meeldivaks, pakkuda heal tasemel teenuseid ning luua konkurentsivõimeline omavalitsus.“