Palatist kõndima läinud vanaproua suri haigla külje all

Õendushoolduse osakond asub Valga haigla kolmandal korrusel, kus traagilise sündmuse ajal oli ravil 25 patsienti ja kohal kolm töötajat – kaks hooldajat ja õde. Haigla õendusjuht Anastassia Org lausus, et arvatavasti väljus eakas naine hoonest varahommikul kella viie või poole kuue paiku, kui töötajad olid hõivatud hommikuste toimingutega. «Kui nad panevad asjad kokku, käivad palatist palatisse, siis jääb üldine koridor järelevalveta. Õde toimetas oma asju, hooldajad olid hõivatud oma asjadega. Enne kuut, kui nad tulid sinna palatisse, vaatasid nad, et inimene on WC-s. Tema sussid olid jäänud voodi kõrvale. Töötajad käisid tiiru ära, siis tulid tagasi ja avastasid, et inimest ei ole ka WC-s,» kirjeldas Org.

Töötajad vaatasid osakonnas kõik kohad läbi, ent ei leidnud naist sealt ega ka mujalt haiglast. «Kella seitsme paiku teavitas osakonna õde häirekeskust, et inimene on kaduma läinud. Millalgi pärast kella seitset keegi mööduja avastas, et inimene lebab maas ja helistas häirekeskusse. Häirekeskus saatis välja kiirabi, kiirabi tuvastas, et inimene on surnud,» lisas õendusjuht.