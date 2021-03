Erihooldekodude kogemus: vaktsineerimine kaitseb koroona eest

Ettevõtte klientidest ligi 83% on praeguseks esimese doosiga vaktsineeritud, vaktsineerimiskuur on neist lõpetatud 74 protsendil. Arvestades, et ettevõttes on veel vaktsineerimata kliente ja töötajaid ning väike osa vaktsineeritutest võib samuti nakatuda, siis jätkuvad loomulikult kõik teised nakkuse tõkestamise tegevused - igapäevane desinfitseerimine, käte pesemine ja distantsi hoidmine.

Sama seost on näha ka töötajate vaktsineerimise juures. „Meie tööperest on esimese doosi saanud umbes 63%, teise doosiga on kaitstud pea 55%. Kuigi töötajate seas on üksikuid nakatumisi Eesti eri kohtades siiski näha, on trend sama – veebruari lõpust on nakatunute arv vähenenud, kuigi ei ole veel nulli jõudnud.“